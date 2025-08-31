Adem Bona, EuroBasket 2025'te grup liderliğine inanıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Takım'da Adem Bona, grup liderliği için en güçlü aday olduklarını söyledi.

Adem Bona, ay-yıldızlıların yarın Estonya ile yapacağı müsabaka öncesinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BURAYA HAZIR GELDİK"

Şampiyonaya çok iyi başladıklarını belirten 22 yaşındaki pivot, şu ifadeleri kullandı:

Buraya hazır geldik. Çok çalıştık. Ergin Ataman, oyuncularına güveniyor, biz de onun planlarına güvendik. Her şey iyi gidiyor. Takımda fazla ya da az süre alan her oyuncu katkı sağlıyor. Her zaman yüzde 100'ümüzü vermeye çalışıyoruz.

"HERKES İYİ TAKIM"

Türkiye'nin grup liderliği şansıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Adem Bona, şu şekilde konuştu:

Kesinlikle. Yüzde 100 düşünüyorum. Herkes iyi takım. Biz de iyi takımız. Estonya ve Sırbistan ile oynayacağız. Grup birinciliği için şansımız büyük. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz.

"ASIL HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA"

Adem Bona, EuroBasket 2025'te asıl hedeflerinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Turnuvada madalya hedefine ulaşabilmek için çok çalıştıklarını kaydeden milli basketbolcu, şu şekilde görüş belirtti: