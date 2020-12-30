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    Alex Tyus Real Madrid'e transfer oldu

    Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanyol takımı Real Madrid'e transfer oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 11:50
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 12:02
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    Alex Tyus Real Madrid'e transfer oldu

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Alex Tyus, İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer oldu.

    GALATASARAY BONSERVİS KAZANDI

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kasım ayında kadroya dahil olan Tyus'ın Real Madrid'e transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmındaki katkıları için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

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