Ali Koç, maç izleme totemini bıraktı! Fenerbahçe kazanamadı Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi Final Serisi üçüncü maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 82-81 yenerek seride skoru 2-1’e getirdi. Bu müsabakayı salonda izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise totemini bozdu.

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi mağlup ederek seriyi dördüncü maça götürmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip mücadelenin ilk çeyreğini etkili bir oyunla 16-13 önde kapattı.

Anadolu Efes, ikinci çeyrekte farkı kapatarak öne geçmeyi başarsa da Fenerbahçe, Nick Calathes'in etkili performansıyla devre arasına 39-34 üstün girdi.

Başa baş giden üçüncü periyodun sonunda beraberlik bozulmadı. Takımlar son çeyreğe 56-56'lık eşitlikle girdi.

Efes, Larkin'le kazandı

Oyunun sık sık durakladığı son çeyrekte Fenerbahçe, Calathes'in üçlüğüyle 7 sayılık farkı bulsa da Anadolu Efes, son saniyede Larkin'in isabetli turnikesiyle maça tutundu ve 82-81 galip geldi.

Seri, 2-1'e geldi

Bu sonuç ile Anadolu Efes seriyi 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe, konuk olduğu ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanmıştı.

Sıradaki maç yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde

Final serisinde dördüncü maç, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Ali Koç, totemini bozdu maçı yerinden takip etti

Bu müsabakada ise geçtiğimiz gün yapılan seçimde rakibi Aziz Yıldırım'ı geride bırakan ve 3. kez Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç, tribünlerde yer aldı.

Maçı heyecanlı bir şekilde takip eden Koç, totemini bozarak salona geldi.

Daha önce gittiği müsabakalarda sarı-lacivertlilerin galip gelememesi nedeniyle totem yapan ve karşılaşmaları yerinden takip etmeyen Ali Koç bu kararından döndü.

Totemini bozan Ali Koç, yine istediği sonuca ulaşamadı ve Fenerbahçe sahadan mağlubiyetle ayrıldı.