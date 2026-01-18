Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı

- Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Mauro Icardi, maçta isabetli şut atamadı ve ikili mücadelelerde etkisizdi.
- Icardi, 5 şut denemesinin hiçbirinde isabet sağlayamadı ve 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazandı.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi.
Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti.
CEZA SAHASINDA SADECE 7 KEZ TOPLA BULUŞTU
Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu.
Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı.
İSABETLİ ŞUTU YOK
Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.
İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1’ini kazanabildi.