Abone ol: Google News

Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı

Gaziantep FK maçında etkisiz bir görüntü çizen Mauro Icardi, şutlarda isabet sağlayamazken ikili mücadelelerde de sınıfta kaldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 09:12
Icardi sahada kayboldu: Gaziantep FK maçında isabetli şut atamadı
  • Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
  • Mauro Icardi, maçta isabetli şut atamadı ve ikili mücadelelerde etkisizdi.
  • Icardi, 5 şut denemesinin hiçbirinde isabet sağlayamadı ve 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen performansı sergileyemedi.

Arjantinli futbolcu, hücumda etkili olmakta zorlanırken istatistikleriyle de dikkat çekti.

CEZA SAHASINDA SADECE 7 KEZ TOPLA BULUŞTU

Karşılaşma boyunca 27 kez topla buluşan Icardi, rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu.

Tecrübeli forvet, pas oyununda 12/19 isabet sağlarken hücumdaki en önemli silahı olan şutlarda ise etkisiz kaldı.

İSABETLİ ŞUTU YOK

Gaziantep FK karşısında 5 şut girişiminde bulunan Icardi, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

İkili mücadelelerde de zorlanan yıldız oyuncu, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1’ini kazanabildi.

Eshspor Haberleri