İspanyol basını, Arda Güler'in performansını öve öve bitirmedi

La Liga'da Arda Güler rüzgarı...

20. haftasında Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 yendi.

İkinci yarı oyuna giren Arda Güler maçın seyrini değiştirdi.

Milli futbolcu maçın MVP'si seçildi.

Karşılaşmanın ardından İspanya basını Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

"GÜLER OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ"

Marca:

"Türk oyuncu ikinci yarıda oyuna girdi ve oyunun seyrini değiştirdi. Real Madrid, Güler'de cesur bir oyun buldu; yuhalamalara rağmen topu istedi ve oyunlarına ritim ve sakinlik kattı. Mbappé bundan en çok faydalanan isim oldu ve tehlikeli pozisyonlara girmeye başladı. Bu da açılış golüne yol açan penaltı pozisyonuna neden oldu.

Ayrıca kornerden gelen 2-0'lık golün asistini de yaptı. Güler gibi kornerden topu havaya kaldıran başka kimse yok; kafa vuruşu için cesaretini gösteren herkes için adeta bir hediye. Maskeli veya maskesiz aynı derecede etkili olan Asencio, skoru 2-0 yaptı."

"ONUN SAYESİNDE DAHA İYİ OYNADILAR"

Mundo Deportivo:

"Türk oyuncu devre arasından sonra oyuna girdi ve hem maça hem de Real Madrid'e yeni bir soluk getirdi. Onun sahada olduğu süre boyunca Real Madrid'li oyuncular çok daha iyi oynadı."

"ARDA OYUNU CANLANDIRDI"

El Mundo:

"Arda Güler oyunu canlandırdı. İkinci yarıda sahanın en iyisi oldu. Öğleden sonra Los Blancos adına kaleye ilk şutu attı ve maçın sonucunda kilit bir an olan penaltı pozisyonunda Mbappé'ye asist yaptı. Fransız oyuncu, Türk oyuncudan topu aldı, De la Fuente ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahası içinde düşürüldü. Penaltıdan sonra kulüp rahatladı."