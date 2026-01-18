Galatasaray'dan Singo açıklaması: Şu anda sahalara dönüşü riskli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da sakatlığı süren Wilfried Singo, Gaziantep FK maçının kadrosunda da yer almadı.

Son olarak 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen ve o maçta yaşadığı sakatlıktan sonra sahalardan uzak kalan Singo'nun, Gaziantep FK maçında da kadroda yer almaması tartışma konusu oldu.

OKAN BURUK: DOKTOR RAPORUNA GÖRE DİKKATLİ GİDİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Singo bu maçta yok. Bir sonraki maça yetiştirebilecek miyiz, Karagümrük maçına mı dönecek bakacağız.

Doktor raporuna göre dikkatli gidiyoruz." dedi.

CANLI YAYINDA TEPKİ

Levent Tüzemen, Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk yarısında A Spor'da yaptığı açıklamada, "Singo 70 günü geçti, 75 gün oldu! Hala kadroda yok! Ne bu ya! Anlamadım ben bunu! Bypass olanlar bile döndü, iş hayatına atıldı.

Bu adamın adalesinde ne var?" yorumunu yaptı.

OYNAMASI İÇİN DAHA ERKEN

Tüzemen, maç sonunda ise yine canlı yayında açıklamalarda bulundu ve ilk yarıda Singo ile ilgili sözlerinin ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi.

Tüzemen, "Yener İnce, Singo ile ilgili mesaj attı, "Adale değil tendon sakatlığı. İyileşti ancak çok yüksek riskli. 70 değil, 52 gün oldu ve maalesef oynaması için daha erken." dedi." diye konuştu.

14 MAÇ KAÇIRDI, 10 MAÇ OYNADI

Singo, sakatlığından sonra 14 maç kaçırdı.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 1 asist yaptı.