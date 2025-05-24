Ali Koç'tan armalı mesaj

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EuroLeague Dörtlü Finali'nde Panathinaikos’u 82-76’lık skorla geçerek finale adını yazdıran Fenerbahçe, sadece sahadaki oyunuyla değil, tribünlerdeki anlamlı bir anla da geceye damga vurdu. Zaferin ardından gözler bir anda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a çevrildi.

ALİ KOÇ'TAN SESSİZ AMA GÜÇLÜ MESAJ

Abu Dabi’deki Etihad Arena’da oynanan kritik mücadeleyi yerinde takip eden Başkan Ali Koç, maçın son düdüğüyle birlikte yerinden kalktı. Tribünlere dönerken cebinden çıkardığı Fenerbahçe armasını öperek göğsüne bastırdı. Kendisine uzatılan mikrofonlara ise yalnızca tek cümleyle yanıt verdi: “Yeterli bence.”

Bu kısa ama çok şey anlatan sözler, taraftarlar ve camia içinde adeta yankılandı. Ne bağırdı, ne slogan attı; ama sessizliğiyle belki de her zamankinden daha yüksek sesle konuştu.

"ZAFERİN SESSİZ KAHRAMANI: ALİ KOÇ"

Ali Koç’un bu sade ama derin anlam taşıyan tavrı, sosyal medyada adeta dalga dalga yayıldı. Taraftarlar, “Söz değil, simge konuştu”, “O an sadece arma vardı” ve “Başkan değil, bayrak gibi durdu” gibi binlerce paylaşımla o görüntüyü ölümsüzleştirdi.