Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale kaldı

İspanya Kral Kupası'nda Racing Santander'i 2-0 yenen Barcelona, çeyrek finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 01:57
  • Barcelona, Racing Santander'i 2-0 yenerek Kral Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
  • Ferran Torres ve Lamine Yamal'ın golleri galibiyeti getirdi.
  • Barcelona'yla birlikte çeyrek finale kalan diğer takımlar arasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ve Real Sociedad da var.

El Sardinero Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Racing Santander, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.

BARCELONA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Ferran Torres'in 66 ve Lamine Yamal'ın 90+5. dakikada attığı gollerle kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kral Kupası'nda Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Albacete, Real Betis, Alaves ve Valencia, son 8 takım arasına kaldı.

