Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale kaldı

- Barcelona, Racing Santander'i 2-0 yenerek Kral Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
- Ferran Torres ve Lamine Yamal'ın golleri galibiyeti getirdi.
- Barcelona'yla birlikte çeyrek finale kalan diğer takımlar arasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ve Real Sociedad da var.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
El Sardinero Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Racing Santander, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.
BARCELONA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Ferran Torres'in 66 ve Lamine Yamal'ın 90+5. dakikada attığı gollerle kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Albacete, Real Betis, Alaves ve Valencia, son 8 takım arasına kaldı.