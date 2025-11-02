Abone ol: Google News

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 yendi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 16:30
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 89-85'lik skorla konuk takım Aliağa Petkimspor oldu.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 6. maçından da mağlup ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Büyükçekmece Basketbol: Lecque 10, Yiğit Özkan, De Vries 16, Bruinsma 18, Bandaogo 7, Metin Türen, Pipes 18, Doğan Şenli 14, Johnson 2

Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Utomi 7, Floyd 2, Scrubb 16, Troy Selim Şav 1, Franke 23, Blumbergs 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 16

1. Periyot: 18-19

Devre: 45-41

3. Periyot: 63-67

Beş faulle çıkanlar: 31.56 Doğan Şenli (Büyükçekmece Basketbol), 33.21 Floyd (Aliağa Petkimspor)

