Merih Demiral sahne aldı, Al Nassr ilk yenilgisini yaşadı

Suudi Arabistan Ligi’nin 13. haftasında Merih Demiral’ın formasını giydiği Al Ahli, lider Al Nassr’ı 3-2 mağlup etti. Galibiyet golünü atan Merih Demiral, Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr’a bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 23:23
  • Al Ahli, Al Nassr'ı 3-2 yenerek liderin ilk mağlubiyetini almasını sağladı.
  • Merih Demiral, galibiyet golünü atarak maçın kilit ismi oldu.
  • Al Ahli, bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli ve Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr karşı karşıya geldi.

Kral Abdullah Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-2 kazandı.

MERİH DEMİRAL’DAN GALİBİYET GOLÜ

Al Ahli'nin gollerini 7 ve 20. dakikalarda Ivan Toney, 55. dakikada Merih Demiral attı. Al Nassr'da Al Amri, 31 ve 44. dakikalarda ağları havalandırdı.

Lider Al Nassr bu sezon ilk kez ligde yenildi ve 31 puanda kaldı. Al Ahli ise 7. galibiyetini aldı ve puanını 25 yaptı.

Milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika forma giydi.

