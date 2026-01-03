Abone ol: Google News

Anadolu Efes evinde Kızılyıldız'a yenildi

Anadolu Efes, EuroLeague'in 19. haftasında konuk ettiği Kızılyıldız'a 22 sayı farkla 87-65 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 00:25
  • Bu mağlubiyetle Efes, art arda 3. yenilgisini aldı.
  • Efes, bir sonraki maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak.

EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırladı.

Mücadeleyi 87-65'lik skorla Kızılyıldız kazandı.

Bu sonuçla üst üste 3., toplamda 13. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Paris Basketbol'u konuk edecek.

11. galibiyetini alan Kızılyıldız ise Valencia ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES: 65 - KIZILYILDIZ: 87

Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang

Anadolu Efes: Weiler-Babb 17, Beaubois 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Şehmus Hazer, Cordinier 3, Swider 13, Jones 11, Loyd, Smits 2

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 2, Butler 10, Kalinic 4, Moneke 16, Motiejunas 7, Nwora 24, Davidovac 2, Izundu 11, Ojeleye 11, Yago

1. Periyot: 14-21

Devre: 25-43

3. Periyot: 41-66

