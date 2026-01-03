Anadolu Efes evinde Kızılyıldız'a yenildi

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 19. haftasında Kızılyıldız'a 87-65 yenildi.
- Bu mağlubiyetle Efes, art arda 3. yenilgisini aldı.
- Efes, bir sonraki maçında Paris Basketbol'u ağırlayacak.
EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırladı.
Mücadeleyi 87-65'lik skorla Kızılyıldız kazandı.
Bu sonuçla üst üste 3., toplamda 13. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Paris Basketbol'u konuk edecek.
11. galibiyetini alan Kızılyıldız ise Valencia ile karşılaşacak.
ANADOLU EFES: 65 - KIZILYILDIZ: 87
Hakemler: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Joseph Bissang
Anadolu Efes: Weiler-Babb 17, Beaubois 8, Dozier 3, Ercan Osmani 2, Poirier 6, Şehmus Hazer, Cordinier 3, Swider 13, Jones 11, Loyd, Smits 2
Kızılyıldız: Miller-McIntyre 2, Butler 10, Kalinic 4, Moneke 16, Motiejunas 7, Nwora 24, Davidovac 2, Izundu 11, Ojeleye 11, Yago
1. Periyot: 14-21
Devre: 25-43
3. Periyot: 41-66