Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'yı devirdi

- Fenerbahçe, EuroLeague 19. hafta maçında Baskonia'yı 108-93 yendi.
- Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe'den 24 sayıyla Wade Baldwin oldu.
- Fenerbahçe, bu galibiyetle 12. zaferini elde ederken, Baskonia 13. yenilgisini aldı.
EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Baskonia deplasmanına çıktı.
Fenerbahçe, mücadeleyi 108-93'lük skorla kazanmayı başardı.
Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe'de 24 sayıyla oynayan Wade Baldwin oldu.
Bu sonuçla 12. galibiyetini alan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olympiakos'u ağırlayacak.
13. kez mağlup olan Baskonia ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.
BASKONIA: 93 - FENERBAHÇE: 108
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Rain Peerandi (Estonya)
Baskonia: Simmons 16, Kurucs 11, Radzevicius 5, Diop, Joksimovic, Luwawu-Cabarrot 20, Diakite 6, Omoruyi 12, Spagnolo 11, Howard 12, Forrest, Frisch
Fenerbahçe: Hall 4, Melli 17, Tarık Biberovic 16, Horton-Tucker 12, Birch 8, Colson 16, Boston 7, Baldwin 24, Jantunen 4, Bacot
1. Periyot: 28-24
Devre: 53-53
3. Periyot: 82-85