Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-82'lik skorla ev sahibi takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Aliağa Petkimspor: Dotson 18, Van Beck 25, Russell 7, Williams 3, Troy Selim Şav 2, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 4, Echenique 18, Kılıçarslan Şenkahya 4
Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Emircan Koşut 7, Bruinsma 4, Ata Kahraman, Yesukan Onar 3, Sajus 15, Arda Berk Kaya, Love 21
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