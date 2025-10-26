Abone ol: Google News

Aliağa Petkimspor, Mersinspor'u yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Mersinspor'u 90-86 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 20:38
Aliağa Petkimspor, Mersinspor'u yendi
  • Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Mersinspor'u 90-86 mağlup etti.
  • Maç, ENKA Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi takım galibiyeti kazandı.
  • Aliağa Petkimspor'un en skorer oyuncusu Franke 21 sayı kaydetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-86'lık skorla ev sahibi takım Aliağa Petkimspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: ENKA

Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı,

Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Utomi, Troy Selim Şav 8, Floyd 11, Scrubb 10, Boran Güler, Franke 21, Blumbergs 10, Yunus Emre Sonsırma, Sajus 10

Mersinspor: Cobbs 18, Cowan 19, Efe Ergi Tırpancı 7, White 5, Bentil 18, Olaseni 3, Kartal Özmızrak, March Jr, Leon Harun Apaydın, Saldivar 16

1.⁠ ⁠Periyot: 26-23

Devre: 44-41

3.⁠ ⁠Periyot: 66- 63

Eshspor Haberleri