Fenerbahçe Beko farklı galibiyetle zirveye yükseldi

- Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 yenerek liderliğe yükseldi.
- 15 maçta 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i geçti.
- Bahçeşehir Koleji ise 4. yenilgisini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı lacivertliler, 89-58'lik skorla kazandı.
Ligde 15. maçında 13. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i geçerek liderlik koltuğuna yükseldi.
Haftaya 3. sırada giren Bahçeşehir Koleji ise 4. mağlubiyetini aldı.