Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Serdar Saatçi Al Nasr'a kiralandı

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen duyurdu.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre; Serdar Saatçı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Nasr SC'ye sezon sonuna kadar kiralandı.

Ayrıca 22 yaşındaki stoperin kiralık sözleşmesinde 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: