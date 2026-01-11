Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Serdar Saatçi Al Nasr'a kiralandı

- Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Al Nasr'a kiralandığını açıkladı.
- 22 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar BAE kulübünde forma giyecek.
- Sözleşmede 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen duyurdu.
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre; Serdar Saatçı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Nasr SC'ye sezon sonuna kadar kiralandı.
Ayrıca 22 yaşındaki stoperin kiralık sözleşmesinde 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.
"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır.