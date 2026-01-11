Abone ol: Google News

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Serdar Saatçı'nın kiralık olarak, Al Nasr'a transfer olduğunu duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 21:07
Trabzonspor ayrılığı duyurdu: Serdar Saatçi Al Nasr'a kiralandı
Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın ayrılığını resmen duyurdu.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre; Serdar Saatçı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Nasr SC'ye sezon sonuna kadar kiralandı.

Ayrıca 22 yaşındaki stoperin kiralık sözleşmesinde 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

"ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır.

