Milan, Floransa’da son anda puanı kaptı

- Milan, Serie A'nın 20. haftasında Fiorentina ile deplasmanda karşılaştı.
- Maçın 90. dakikasında Nkunku'nun golüyle Milan beraberliği sağladı.
- Maç 1-1 sona erdi ve Milan puanını 40'a çıkardı.
Serie A'nın 20. haftasında Milan, Fiorentina'ya konuk oldu.
Artemio Franchi Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Ev sahibi takım 66. dakikada Comuzzo'nun golüyle öne geçti.
Milan'da 74. dakikada oyuna giren Nkunku, 90. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Milan puanını 40 yaparken, Fiorentina 14 yaptı.