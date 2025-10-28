Alperen 21 sayı attı, Rockets ilk galibiyetini aldı

- Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı attığı maçta Brooklyn Nets'i 137-109 mağlup etti.
- Rockets bu galibiyetle sezonun ilk zaferini kazandı.
- Maçta Şengün 21 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle önemli bir katkı sağladı.
ABD Basketbol Ligi (NBA) mücadelesinde milli oyuncu Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets, Brooklyn Nets'le karşı karşıya geldi.
Mücadelede Houston Rockets, Brooklyn Nets'i 137-109 yendi.
ALPEREN YİNE BÜYÜK OYNADI: 21 SAYI, 6 RİBAUNT, 6 ASİST...
Nets karşısında ilk çeyrekte çift hane fark yakalayan Rockets, 30 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Sezona iyi başlayan Şengün, Oklahoma City Thunder mücadelesinde 39 sayı, Detroit Pistons maçında ise 17 sayı üretmişti.
OKLAHOMA'YA DA 39 SAYI ATMIŞTI
Rockets'ta 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Tari Eason en skorer isim olurken, Kevin Durant 19 sayı, 6 ribaunt, Reed Sheppard 15 sayı, 8 asistle oynadı.
Terance Mann'ın 21 sayı attığı Nets'te Day'Ron Sharpe 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.