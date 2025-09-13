Alperen Şengün, '12 Dev Adam' marşına eşlik etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

"O ŞARKI BİZİM HER MAÇTAN ÖNCE DİNLEDİĞİMİZ ŞARKI"

Yıldız oyuncu Alperen Şengün, karşılaşmanın maçın 3. çeyreğinde '12 Dev Adam' marşına eşlik etti.

Müsabak sonunda açıklamalarda bulunan Şengün, "12 Dev Adam" şarkısı çalındığı esnada eşlik ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Büyük bir sayı farkı vardı ve gerçekten çok mutluydum. O şarkı bizim her maçtan önce dinlediğimiz şarkı. O anda çalınca ben de duygularımı dışarı vurdum." şeklinde görüş belirtti.