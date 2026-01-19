Alperen Şengün 21 sayı attı, Houston Rockets kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı ağırladı.

Karşılaşma Houston Rockets'ın 119-110'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Alperen Şengün, Pelicans karşısında 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

Rockets'ta Jabari Smith 32 sayı, Amen Thompson 20 sayı, Kevin Durant ise 18 sayı kaydetti.

ALPİ 21 SAYI ATTI, 8 RİBAUNTLA OYNADI

Durant'ın, maçın bitimine 15 saniye kala NBA kariyerinde normal sezonda en fazla sayı atanlar listesinde efsanevi oyuncu Dirk Nowitzki'yi (31 bin 560 sayı) geçmek için bir sayıya ihtiyacı vardı ve serbest atış çizgisine geldi.

NBA'de 15 kez All-Star seçilen oyuncu, iki serbest atış da sayıya çevirdi ve NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı.

DURANT NOWITZKI'Yİ GEÇTİ

Listede, Durant'ın bir sonraki hedefi olan Michael Jordan ise normal sezonda 32 bin 292 sayıyla listede beşinci sırada yer alıyor.

Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 21 sayı ve Zion Williamson'ın 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.