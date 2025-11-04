Alperen Şengün'den double-double! Houston Rockets seriye bağladı

- Alperen Şengün, NBA'de Dallas Mavericks'e karşı 26 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
- Houston Rockets, bu galibiyetle üst üste 4. kez kazandı.
- Mavericks ise PJ Washington ve Max Christie'nin çabalarına rağmen mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor...
Son olarak Toyota Center'da Dallas Mavericks'i ağırlayan Houston Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen Şengün, yine harika bir performans ortaya koydu.
Milli yıldızımız Şengün, 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.
ALPEREN 26 SAYI ATTI: DOUBLE-DOUBLE YAPTI
Üst üste 4. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte Amen Thompson 27, Kevin Durant 21 ve Tari Eason 15 sayı attı.
Mavericks'te PJ Washington'ın 29 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie'nin 17 sayı, 6 asistlik performansları, sezonun 5. yenilgisini önleyemedi.