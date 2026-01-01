Tayfur Bingöl, trafikte taraftarlarla sohbet etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezon başında Beşiktaş'tan Kocaelispor'a transfer olan Tayfur Bingöl, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

Tayfur Bingöl, son olarak İstanbul Bağdat Caddesi'nde trafikteyken taraftarlarla sohbet etti.

Beşiktaş'ta zor günler geçiren Rafa Silva ile ilgili konuşan Bingöl, 'Onun gibi bir oyuncunun kaptan yapılması lazım, 10 numaralı formanın verilmesi lazım.' dedi.

TAYFUR'DAN TRAFİKTE RAFA SILVA YORUMU...

Bingöl, bu sözlerinin ardından 'Ama Kocaelispor'u destekleyelim bak.' ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da Kocaeli Darıca'dan geldiklerini söyledi.

O anlarda taraftarların "Abi dibe vur dibe" sözü sonrası Bingöl'ün gazladığı görüldü.

O anlar kameraya böyle yansıdı...