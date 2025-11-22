Alperen Şengün'ün 14 sayısına rağmen Rockets, Nuggets'a yenildi

- Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayısına rağmen Denver Nuggets'a 112-109 yenildi.
- Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı ve 10 ribauntla galibiyete önemli katkı sağladı.
- Jamal Murray ise 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a destek oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi.
Nuggets, konuk olduğu rakibini 112-109'luk skorla mağlup etti.
ALPEREN, 14 SAYI KAYDETTİ
Toyota Center'daki karşılaşmada Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı.
Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.
Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi.
Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
EDWARDS'IN 41 SAYISI YETERLİ OLMADI
Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi.
Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla oynarken Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.
Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı kaydedarken Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistle oynadı.