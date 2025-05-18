Anadolu Efes, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-65'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

Bu sonuçla 2 maçı eksik lacivert-beyazlı takım, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Anadolu Efes: Larkin 2, Thompson 2, Smits 15, Burak Can Yıldızlı 11, Nwora 10, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz 8, Willis 12

Büyükçekmece Basketbol: Arda Berk Kaya 9, Ata Kahraman 13, Bora Satır 3, Yesukan Onar 3, Emircan Koşut 9, Aybars Varlı 3, Sajus 11, Bruinsma 14, Halil Ertuğrul Şenol, Emin Demir Demirörs, Murat Göktaş