Anadolu Efes, Esenler Erokspor'u yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 90-76'lık skorla Anadolu Efes oldu.
EFES, GALİBİYETLE BAŞLADI
Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, lige galibiyetle start verdi.
Esenler Erokspor ise tarihinde ilk kez yükseldiği Basketbol Süper Ligi'ne yenilgiyle başladı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner
Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dessert 11, Cordinier 16, Erkan Yılmaz 4, Ercan Osmani 14, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Smits 7, Swider 8, Rüzgar Fenemen
Esenler Erokspor: Crawford 17, Simmons 6, Cornelie 3, Egehan Arna 5, Galloway 10, Thurman 9, Love 21, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi
1. Periyot: 24-15
Devre: 48-28
3. Periyot: 66-49