Emlak Konut'tan BOTAŞ'a 17 sayılık fark

- Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında BOTAŞ'ı 79-62 mağlup etti.
- Maç, Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynandı ve Emlak Konut'un ligdeki 11. galibiyeti oldu.
- BOTAŞ ise bu maçla birlikte ligde 7. mağlubiyetini aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 79-62'lik skorla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.
Bu sonuçla Emlak Konut, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken BOTAŞ ise 7. kez mağlup oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Erdoğan Çelebi, Cemil Uygül, Anıl Veziroğlu
Emlak Konut: Ferda Yıldız 6, Thomas 9, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Ndour 9, Ceren Akpınar 11, Delaere 13, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 10, Holesinska
BOTAŞ: Bejedi 17, Rana Uçar, Ayşegül Aladağ 11, Dantas 23, Serfa 6, Işık Su Güven, Mina Berber, Selin Gül, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin 2
1. Periyot: 25-17
Devre: 39-33
3. Periyot: 56-45