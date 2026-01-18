Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'a 5 attı

- Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'u 5-0 yendi.
- Maçta Elizabeth Oppong ve Elizabeth Owusuwaa öne çıktı.
- Müsabakayı Hakkari Valisi Ali Çelik de izledi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı ile Gaziantep ALG Spor karşı karşıya geldi.
Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakada ev sahibi takım 16. dakikada Elizabeth Oppong’un attığı golle öne geçti.
Baskılı oyununu sürdüren Hakkarigücü, 31. dakikada Elizabeth Owusuwaa'nın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
KAZANAN HAKKARİGÜCÜ
İkinci yarıda da etkili oynayan ev sahibi ekip, 46. dakikada Elizabeth Owusuwaa'nın, 74. dakikada Elif Kesgin'in, 90. dakikada Nursel Özkan'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.
Karşılaşmayı Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ile çok sayıda taraftar izledi.