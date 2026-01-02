Abone ol: Google News

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'nın sözleşmesini feshetti

Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 22:58
  • Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesini feshetti.
  • Musaba, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
  • Samsunspor, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Anthony Musaba, resmen Samsunspor'dan ayrıldı.

Samsunspor, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Daha önce Musaba'nın kulüple ilişkisini fiilen kestiğini duyuran Samsunspor, futbolcu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK

Fenerbahçe'yle anlaşmaya varan Musaba'nın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

22 maça çıkan Musaba, Samsunspor'a 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 

