Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'nın sözleşmesini feshetti

- Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesini feshetti.
- Musaba, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
- Samsunspor, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.
Anthony Musaba, resmen Samsunspor'dan ayrıldı.
Samsunspor, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI
Daha önce Musaba'nın kulüple ilişkisini fiilen kestiğini duyuran Samsunspor, futbolcu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.
FENERBAHÇE'YE İMZA ATACAK
Fenerbahçe'yle anlaşmaya varan Musaba'nın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
22 maça çıkan Musaba, Samsunspor'a 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.