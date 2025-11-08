Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya kaybetti

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında Olimpia Milano'ya 97-93 mağlup oldu.
- PJ Dozier, 34 sayıyla kariyer rekoru kırsa da mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
- Bu sonuçla Anadolu Efes, 6. yenilgisini aldı ve bir sonraki maçını Virtus Bologna ile oynayacak.
EuroLeague'in 9. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıktı.
Normal süresi 73-73, birinci uzatma bölümü 84-84 tamamlanan maçı 97-93'lük skorla Olimpia Milano kazandı.
34 sayıyla kariyer rekoru kıran PJ Dozier'in çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla 6. yenilgisi yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Virtus Bologna'ya konuk olacak.
4. galibiyetini alan Olimpia Milano ise ASVEL'i ağırlayacak.
OLIMPIA MILANO: 97 - ANADOLU EFES: 93
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)
Anadolu Efes: Larkin 12, Weiler-Babb 16, Erkan Yılmaz, Smits 6, Ercan Osmani 14, Loyd 9, Cordinier, Dozier 34, Jones 2
Olimpia Milano: Ellis 14, Guduric 13, Shields 24, Leday 25, Booker 2, Mannion 3, Bolmaro 10, Brooks, Ricci, Dunston 4, Sestina 2
1. Periyot: 16-16
Devre: 36-33
3. Periyot: 48-59
Normal süre: 73-73
Birinci uzatma bölümü: 84-84
Beş faulle çıkan: 46.34 Ercan Osmani (Anadolu Efes)