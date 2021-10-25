Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague 2021-2022 sezonu 6. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olmaya hazırlanıyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanlı başladı.

Turkish Airlines EuroLeague'de ilk 5 hafta geride kalırken, Anadolu Efes- Panathinaikos karşılaşması ekrana gelecek.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Anadolu Efes, bu sene lige istediği gibi başlayamadı.

Geçen hafta oynadığı maçı kazanan ve moral toplayan Efes, Panathinaikos deplasmanından eli boş dönmek istemiyor.

Bu maçı izlemek isteyen basketbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Basketbolseverler, "Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı 27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Müsabaka Atina'da, Olimpic Sports Center Stadyumu'nda oynanacak.

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Anadolu Efes EuroLeague maçı beIN Sports ve beIN Connect kanallarından naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.