Anadolu Efes, Panathinaikos serisini eşitledi

EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etti.
Rakibini 85-82 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Panathinaikos'tan Cedi Osman oldu.
Üç galibiyete ulaşacak takımın Final Four bileti alacağı serinin beşinci ve son maçı 6 Mayıs Salı günü Yunanistan'da oynanacak.
ANADOLLU EFES: 85 - PANATHINAIKOS: 82
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)
Anadolu Efes: Thompson 9, Larkin 9, Erkan Yılmaz 6, Ercan Osmani 14, Poirier 3, Bryant 19, Dozier 4, Nwora, Smits 15, Doğuş Özdemiroğlu, Oturu 6, Willis
Panathinaikos: Grant 3, Nunn 12, Cedi Osman 22, Mitoglou 7, Gabriel, Hernangomez 15, Ömer Faruk Yurtseven 9, Sloukas 14, Brown
1. Periyot: 21-18
Devre: 38-33
3. Periyot: 60-59
Beş faulle çıkanlar: 34.02 Poirier (Anadolu Efes), 39.44 Mitoglou (Panathinaikos)
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