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Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş finale yükseldi

Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş finale yükseldi Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. ve son maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 82-75 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi oldu.