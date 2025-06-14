Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş finale yükseldi

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş, Anadolu Efes'i ağırladı.
Mücadeleyi 82-75'lik skorla kazanmayı başaran Beşiktaş, seride durumu 3-2'ye getirerek adını finale yazdırdı.
8 yıl sonra ilk kez adını finale yükselen Beşiktaş, play-off final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajıyla başlayacağı final serisinde 4 galibiyete ulaşacak ekip şampiyon olacak.
BEŞİKTAŞ: 82 - ANADOLU EFES: 75
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik
Beşiktaş: Mathews 28, Needham 6, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4
Anadolu Efes: Thompson 2, Larkin 11, Erkan Yılmaz 8, Willis 5, Poirier 9, Nwora 2, Dozier 21, Ercan Osmani 2, Oturu 13, Doğuş Özdemiroğlu 2
1. Periyot: 21-17
Devre: 48-40
3. Periyot: 66-61
Beş faulle çıkan: 39.56 Sleva (Beşiktaş)
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