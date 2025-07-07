Anadolu Efes'te, Daniel Oturu da gitti

Başantrenör Luca Banchi’yi ile yolları ayırarak yerine Obradovic’ten sonra Fenerbahçe’nin başına geçerek Türkiye tecrübesi kazanan ve 2017 yılında İstanbul’da oynanan Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Slovenya Milli Takımı ile birincilik yaşayan, NBA patentli hoca Igor Kokoskov’u getiren Anadolu Efes, yeni sezon öncesinde geniş çaplı bir kadro çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Elijah Bryant, Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu ve Jordan Nwora ile sözleşme uzatmayan Anadolu Efes’te Rıdvan Öncel’le de yollar ayrılmıştı.

OTURU DA AYRILDI

Hafta içinde Rodrigue Beaubois ile 1+1 sezonluk sözleşme yenileyen lacivert-beyazlılar, son olarak Daniel Oturu ile de yolları ayırdı.

"TEŞEKKÜRLER"

Kulüp sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: