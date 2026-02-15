Anadolu Efes'te Kai Jones'un sözleşmesi uzatıldı

- Anadolu Efes, Kai Jones'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
- 25 yaşındaki Bahamalı forvet, 2 sezon daha takımda kalacak.
- Kulüp, oyuncunun başarılı performansından memnun.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te, sıcak bir gelişme yaşandı.
Efes, 25 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.
"2 SEZON DAHA UZATTIK"
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Başarılı oyuncumuz Kai Jones ile olan sözleşmemizi 2 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.