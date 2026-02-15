Abone ol: Google News

Anadolu Efes'te Kai Jones'un sözleşmesi uzatıldı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 17:25
Anadolu Efes'te Kai Jones'un sözleşmesi uzatıldı
  • Anadolu Efes, Kai Jones'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.
  • 25 yaşındaki Bahamalı forvet, 2 sezon daha takımda kalacak.
  • Kulüp, oyuncunun başarılı performansından memnun.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te, sıcak bir gelişme yaşandı.

Efes, 25 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

"2 SEZON DAHA UZATTIK"

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Başarılı oyuncumuz Kai Jones ile olan sözleşmemizi 2 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.

