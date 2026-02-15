Anadolu Efes'te Kai Jones'un sözleşmesi uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te, sıcak bir gelişme yaşandı.

Efes, 25 yaşındaki Bahamalı uzun forvet Kai Jones'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

"2 SEZON DAHA UZATTIK"

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Başarılı oyuncumuz Kai Jones ile olan sözleşmemizi 2 sezon daha uzattık." ifadeleri kullanıldı.