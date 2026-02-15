Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u yendi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi 19. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.
- Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı.
- Setler 25-23, 23-25, 25-21 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı.
Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
117 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ramazan Çevik, Adem Türkmen
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi, Hetman, Takavar, Bohme (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Muhammet Ertuğrul, Uğur Okay)
Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18
Süre: 117 Dakika (29, 29, 33, 26)