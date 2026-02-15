Abone ol: Google News

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u yendi

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 19:00
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u yendi
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi 19. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.
  • Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı.
  • Setler 25-23, 23-25, 25-21 ve 25-18 şeklinde sonuçlandı.

Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

117 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ramazan Çevik, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Burhan Zorluer, Kadir Bircan)

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi, Hetman, Takavar, Bohme (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Muhammet Ertuğrul, Uğur Okay)

Setler: 25-23, 23-25, 25-21, 25-18

Süre: 117 Dakika (29, 29, 33, 26)

Eshspor Haberleri