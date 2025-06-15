Anadolu Efes'te Luca Banchi dönemi sona erdi

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. maçında Beşiktaş, sahasında Anadolu Efes’i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi ve finale yükseldi.

Şampiyonluk şansını yitiren Anadolu Efes'te ise sıcak bir gelişme yaşandı.

Efes, tecrübeli başantrenörü Luca Banchi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİ İÇİN BAŞARILAR DİLERİZ"

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz.