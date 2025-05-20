Anadolu Efes'ten Galatasaray'a 34 sayılık fark!

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasından ertelenen maçta Galatasaray ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 87-53'lük skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.

EFES, İLK ÇEYREĞİ ÜSTÜN KAPATTI

Anadolu Efes, hızlı başladığı karşılaşmanın 3. dakikasında Nwora'nın turnikeden bulduğu basketle 7 sayılık fark yakaladı: 2-9. Sonrasında sarı-kırmızılı ekip, özellikle Palmer'ın öne çıktığı hücumlarla aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Konuk ekip Bryant ile bulduğu basketlerle rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve ilk çeyreği 21-19 üstün kapattı.

EFES, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Lacivert-beyazlılar, ikinci çeyreğin ilk 5 dakikasında özellikle kenardan oyuna dahil olan Doğuş Özdemiroğlu ve Larkin ile sayılar buldu. İyi savunma yaparak rakibini hücumda zorlayan Anadolu Efes, 15. dakikada 34-25 üstünlüğünü sürdürdü. Anadolu Efes, soyunma odasına da 45-32 önde gitti.

EFES, SON PERİYODA DA ÖNDE GİRDİ

Üçüncü periyotta da etkili mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı açtı. Lacivert-beyazlılar, çeyreğin bitmesine 1 saniye kala Larkin'in serbest atıştan bulduğu basketle de farkı 27'ye çıkararak son periyoda 69-42 önde girdi.

34 SAYILIK FARK

Son periyotta da üstün mücadelesini devam ettiren Anadolu Efes, müsabakadan 87-53 galip ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Cummings 5, Buğrahan Tuncer 7, Palmer 12, Blumbergs 2, Izundu 6, Young 5, Wallace 10, Sadık Emir Kabaca 2, Samet Geyik, Delgado, Yaman Alişan 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Rıdvan Öncel, Bryant 17, Nwora 17, Smits 7, Larkin 10, Doğuş Özdemiroğlu 21, Dozier 4, Burak Can Yıldızlı 5, Erkan Yılmaz, Willis 4