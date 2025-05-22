Antetokounmpo'dan Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Haber Merkezi

NBA takımlarından Milwaukee Bucks‘ın Yunan oyuncusu, sosyal medya hesabından hayranlarıyla sık sık etkileşime girmesiyle biliniyor.

Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo, X üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"FENER Mİ EFES Mİ?"

Bir taraftarın "Giannis, Fenerbahçe'ye gel" çağrısına yanıt olarak, "Belki NBA'den emekli olduğumda. Fener mi Efes mi?" ifadelerini kullandı.

HEYECAN YARATTI

Bu paylaşım, 30 yaşındaki basketbolcunun kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de basketbol oynamaya sıcak bakabileceği yönünde yorumlandı.

Özellikle Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarları arasında heyecan yaratan bu tweet, sosyal medyada geniş yankı buldu.

BİRÇOK BAŞARI KAZANDI

Giannis Antetokounmpo, NBA'deki başarılı kariyeriyle tanınıyor.

2013 yılında Milwaukee Bucks tarafından draft edilen Antetokounmpo, 2019 ve 2020 yıllarında NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödüllerini kazandı.

2021 yılında ise Bucks'ı NBA şampiyonluğuna taşıyarak Finaller MVP'si seçildi.