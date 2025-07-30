Avrupa Ligi CEO'su Motiejunas: NBA'in yeni lig kurmasına ihtiyacımız yok

Avrupa Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, NBA’in Avrupa’da yeni bir lig kurma planlarına dair değerlendirmelerde bulunarak, mevcut yapının güçlenmesi için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

"YENİ BİR LİGE İHTİYACIMIZ YOK"

ABD basınına konuşan Motiejunas, Eylül ayında NBA yetkilileriyle bir toplantı yapmayı planladıklarını belirterek, “Daha önce de söyledim, şimdi yine söylüyorum: Yeni bir lige ihtiyacımız yok. Avrupa Ligi istikrarlı bir şekilde büyüyor. NBA’in gücünden faydalanarak Avrupa’da basketbolu geliştirmek isteriz. Bunun için birlikte hareket etmeye, kararları ortak almaya açığız” ifadelerini kullandı.

Yeni lig fikrini tehdit olarak görmediğini belirten Motiejunas, “Elimizde güçlü televizyon anlaşmaları, sponsorluklar ve Avrupa Ligi'ne ilgi duyan kulüpler var. Bu durum, yeni projeyi bir tehditten çok bir kafa karışıklığı olarak değerlendirmemizi sağlıyor. Bizim için esas olan basketbolun gelişmesi ve taraftarların memnuniyetidir” diye konuştu.

NBA'DEN AVRUPA'YA 3 YILDA 6 NORMAL SEZON MAÇI

NBA, Avrupa’daki varlığını genişletiyor. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki üç yıl boyunca toplam 6 NBA normal sezon maçı Avrupa şehirlerinde oynanacak.

2026’da Berlin ve Londra, 2027’de Manchester ve Paris, 2028’de ise yeniden Berlin ve Paris ev sahibi olacak. Karşılaşmalar; Berlin'deki Uber Arena, Londra’daki O2 Arena, Manchester’daki Co-op Live ve Paris’teki Accor Arena’da düzenlenecek.

2026’da Avrupa'da oynanacak maçlarda Memphis Grizzlies ile Orlando Magic karşı karşıya gelecek. İki takım, 15 Ocak’ta Berlin’de, 18 Ocak’ta ise Londra’da sahaya çıkacak.

Diğer yıllarda mücadele edecek takımlar ise ilerleyen dönemlerde açıklanacak.