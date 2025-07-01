Avrupa Ligi'nin, THY ile olan sponsporluk anlaşması bitti

Avrupa Ligi tarafından yapılan açıklamada, THY’ye uzun yıllar süren desteği için teşekkür edilirken, organizasyonun artık "Avrupa Ligi" adıyla yoluna devam edeceği belirtildi. Açıklamada, bu ortaklığın küresel spor dünyasında ticari sponsorlarla spor organizasyonları arasında örnek gösterilen, sembol niteliğinde bir iş birliği olduğu vurgulandı.

"THY BÜYÜK ROL OYNADI"

Organizasyonun CEO’su Paulius Motiejunas da yaptığı açıklamada, THY’nin modern Avrupa Ligi’nin oluşmasında büyük rol oynadığını ifade ederek, “Bugün geldiğimiz nokta, ligin evriminde önemli bir eşik. Yeni stratejik vizyonumuzla, küresel etkimizi artırmaya, taraftarlarla daha derin bağlar kurmaya ve kulüplerimize, ortaklarımıza benzersiz bir değer sunmaya hazırlanıyoruz.” dedi.