Abone ol: Google News

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası tamamlandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'ndaki son maçında Polonya'yı 82-81 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 13:13
Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası tamamlandı
  • Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya'yı 82-81 yenerek şampiyonada 5. oldu.
  • Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki turnuvada bu başarıya ulaşıldı.
  • Milliler, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen IWBF Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 82-81 yenerek şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN KATILIM

Milliler bu başarısıyla 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Eshspor Haberleri