Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası tamamlandı

- Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya'yı 82-81 yenerek şampiyonada 5. oldu.
- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki turnuvada bu başarıya ulaşıldı.
- Milliler, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen IWBF Avrupa Şampiyonası sona erdi.
Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, A Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 82-81 yenerek şampiyonayı 5. sırada tamamladı.
DÜNYA KUPASI'NA DOĞRUDAN KATILIM
Milliler bu başarısıyla 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.