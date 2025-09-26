Aydın Örs, Anadolu Efes'in antrenmanını ziyaret etti

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes'in son idmanına sürpriz bir konuk geldi.

Lacivert-beyazlıların efsane başantrenörü Aydın Örs, takımın antrenmanını ziyaret etti.

"ŞUT ANTRENMANIMIZI ZİYARET ETTİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulüp efsanemiz Aydın Örs, kuruluşumuzun 50. yılını kutlayacağımız yeni sezondaki ilk resmi maçımız öncesinde şut antrenmanımızı ziyaret etti. Oyuncularımıza kısa bir konuşma da yapan Aydın Örs, oyuncularımıza başarılar da diledi. Bugünkü ziyaretleri için kulüp efsanemize teşekkür ederiz.