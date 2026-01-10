Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ve Fas yarı finale yükseldi Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'yi 1-0 yenen Senegal ile Kamerun'u 2-0 mağlup eden Fas, yarı finale adını yazdırdı.

Göster Hızlı Özet Senegal, Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fas, Kamerun'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Senegal ve Fas, sırasıyla Mısır-Fildişi Sahili ve Cezayir-Nijerya galipleriyle karşılaşacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek finalinde Senegal ile Mali karşılaştı. Mali'yi 1-0 yenerek yarı finale çıkan Senegal'in golünü 27. dakikada Iliman Ndiaye atarken Mali'de Yves Bissouma, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Senegal'de Galatasaray'dan Ismail Jakobs, karşılaşmada süre almazken Samsunspor'dan Cherif Ndiaye ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Mali'de 55. dakikada Fenerbahçe'den Dorgeles Nene, 82. dakikada Beşiktaş'tan El Bilal Toure oyuna girdi. Senegal, yarı finalde Mısır-Fildişi Sahili eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. EV SAHİBİ FAS YARI FİNALDE Diğer çeyrek final maçında Fas ile Kamerun karşılaştı. Fas, 26. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ismael Saibari'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile Kamerun'da Başakşehirli Oliver Kemen, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken En-Nesyri, 67. dakikada oyuna dahil oldu. Fas, yarı finalde Cezayir-Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Eshspor Haberleri Beşiktaş hazırlık maçında FCSB'yi yendi

