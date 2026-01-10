Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano'ya kaybetti

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 21. haftasında Olimpia Milano'ya 87-74 yenildi.
- Bu mağlubiyetle Anadolu Efes, üst üste 5. toplamda 15. yenilgisini aldı.
- Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Baskonia'yı ağırlayacak.
EuroLeague'in 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıktı.
Olimpia Milano, mücadeleyi 87-74 kazandı.
Bu sonuçla 5'i üst üste olmak üzere 15. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Baskonia'yı ağırlayacak.
11. galibiyetini alan Olimpia Milano ise Kızılyıldız'ı konuk edecek.
OLIMPIA MILANO: 87 - ANADOLU EFES: 74
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Saso Petek (Slovenya), Alberto Baena (İspanya)
Olimpia Milano: Brown, Brooks 31, Shields 2, Leday 15, Booker 4, Mannion 2, Bolmaro 12, Ricci, Guduric 13, Nebo 8, Flaccadori
Anadolu Efes: Lee 19, Weiler-Babb 12, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 8, Dessert 6, Jones 8, Loyd 3, Smits, Dozier 10, Swider 5
1. Periyot: 16-27
Devre: 38-49
3. Periyot: 62-57
Beş faulle çıkan: 39.10 Bolmaro (Olimpia Milano)