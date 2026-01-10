Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano'ya kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

EuroLeague'in 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da Olimpia Milano deplasmanına çıktı.

Olimpia Milano, mücadeleyi 87-74 kazandı.

Bu sonuçla 5'i üst üste olmak üzere 15. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Baskonia'yı ağırlayacak.

11. galibiyetini alan Olimpia Milano ise Kızılyıldız'ı konuk edecek.

OLIMPIA MILANO: 87 - ANADOLU EFES: 74

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Saso Petek (Slovenya), Alberto Baena (İspanya)

Olimpia Milano: Brown, Brooks 31, Shields 2, Leday 15, Booker 4, Mannion 2, Bolmaro 12, Ricci, Guduric 13, Nebo 8, Flaccadori

Anadolu Efes: Lee 19, Weiler-Babb 12, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 8, Dessert 6, Jones 8, Loyd 3, Smits, Dozier 10, Swider 5

1. Periyot: 16-27

Devre: 38-49

3. Periyot: 62-57

Beş faulle çıkan: 39.10 Bolmaro (Olimpia Milano)