Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol karşısında galip geldi

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor Basketbol'u 77-75 yendi.
- Müsabaka, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve galibiyeti getiren oyuncu Flynn, 36 sayı attı.
- Bursaspor Basketbol ise en skorer oyuncusu Childress ile 20 sayı kaydetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor Basketbol ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-75'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Bursaspor Basketbol: Childress 20, Parsons 17, Nnoko 13, Konontsuk 9, Berk Can Akın 3, King Jr. 6, Crawford 5, Yesukan Onar, DeLaurier 2, Bora Satır
Bahçeşehir Koleji: Flynn 36, Homesley 8, Williams 12, Mitchell 4, Cavanaugh 8, Kenan Sipahi 3, İsmet Akpınar 3, Hale 3, Furkan Haltalı, Koprivica, Göktuğ Baş
1. Periyot: 18-21
Devre: 37-38
3. Periyot: 62-51