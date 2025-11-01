Abone ol: Google News

Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol karşısında galip geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 77-75 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 20:57
  • Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor Basketbol'u 77-75 yendi.
  • Müsabaka, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve galibiyeti getiren oyuncu Flynn, 36 sayı attı.
  • Bursaspor Basketbol ise en skorer oyuncusu Childress ile 20 sayı kaydetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor Basketbol ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-75'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Childress 20, Parsons 17, Nnoko 13, Konontsuk 9, Berk Can Akın 3, King Jr. 6, Crawford 5, Yesukan Onar, DeLaurier 2, Bora Satır

Bahçeşehir Koleji: Flynn 36, Homesley 8, Williams 12, Mitchell 4, Cavanaugh 8, Kenan Sipahi 3, İsmet Akpınar 3, Hale 3, Furkan Haltalı, Koprivica, Göktuğ Baş

1. Periyot: 18-21

Devre: 37-38

3. Periyot: 62-51

