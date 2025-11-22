Abone ol: Google News

Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u mağlup etti

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 91-77 yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 17:52
  • Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor'u 91-77 yendi.
  • Bu galibiyetle Bahçeşehir Koleji 8. zaferini elde etti, Trabzonspor ise 5. kez yenildi.
  • Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 91-77'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu.

Ev sahibi takım bu sonuçla 8. galibiyetini elde ederken, Karadeniz temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

Bahçeşehir Koleji: Homesly 3, Flynn 14, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 20, Williams 17, Koprivica 6, Sarp Coşkun 3, Mitchell 3, Kenan Sipahi 5, Göktuğ Baş 4, Hale 13, Furkan Haltalı

Trabzonspor: Reed 21, Berk Demir 3, Yeboah 2, Hamm 17, Taylor 8, Trinkle 14, Can Ulusoy 7, Silins 2, Dorukhan Engindeniz 3, Grant, Alican Güney, Ege Arar

1. Periyot: 25-16

Devre: 42-33

3. Periyot: 67-50

