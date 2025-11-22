Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u mağlup etti

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor'u 91-77 yendi.
- Bu galibiyetle Bahçeşehir Koleji 8. zaferini elde etti, Trabzonspor ise 5. kez yenildi.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 91-77'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu.
Ev sahibi takım bu sonuçla 8. galibiyetini elde ederken, Karadeniz temsilcisi ise 5. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
Bahçeşehir Koleji: Homesly 3, Flynn 14, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 20, Williams 17, Koprivica 6, Sarp Coşkun 3, Mitchell 3, Kenan Sipahi 5, Göktuğ Baş 4, Hale 13, Furkan Haltalı
Trabzonspor: Reed 21, Berk Demir 3, Yeboah 2, Hamm 17, Taylor 8, Trinkle 14, Can Ulusoy 7, Silins 2, Dorukhan Engindeniz 3, Grant, Alican Güney, Ege Arar
1. Periyot: 25-16
Devre: 42-33
3. Periyot: 67-50