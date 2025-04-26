Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-74'lük skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 16. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Bahçeşehir Koleji: Jaleen Smith 21, Şehmus Hazer 5, Odiase 6, Cavanaugh 13, Bouteille 4, Massingburg 2, Furkan Haltalı 6, Simonovic 7, Ponitka 7, Göktuğ Baş 8

Türk Telekom: İsmet Akpınar 5, Brown 10, Berkan Durmaz 2, Jerome Smith 7, Alexander 10, Emre Melih Tunca 14, Bruhnke 3, Bess 6, Hanlan 13, Makoundou 4