Bahçeşehir Koleji, Veolia Towers Hamburg'u yıktı

EuroCup A Grubu 3. hafta maçında Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımı ile temsilcimiz Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Inselpark Arena'da oynanan müsabakada kazanan 106-85'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu.
Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak grubunda ilk sırada yer aldı.
Alman ekibi ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Inselpark Arena
Hakemler: Saso Petek (Slovenya), Stefan Calic (Sırbistan), Arnau Padros (İspanya)
Veolia Towers Hamburg: Thorpe 17, Grey 6, Reed 17, Perrin 12, Wimberg 12, Stewart 2, Maronka, Mueller 2, Tokoto 4, Edler Davis 5, Community 5, Turudic 3
Bahçeşehir Koleji: Flynn 21, Hale 9, Mitchell 9, Cavanaugh 16, Williams 11, Homesley 21, Koprivica 4, Cengiz Sarp Coşkun, Furkan Haltalı 3, Ponitka 8, İsmet Akpınar 2, Göktuğ Baş 2
1. Periyot: 16-18
Devre: 45-42
3. Periyot: 58-71
Beş faulle çıkanlar: 35.55 Reed, 38.09 Thorpe (Veolia Towers Hamburg)