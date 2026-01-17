Napoli, Sassuolo karşısında hata yapmadı

- Napoli, Serie A'nın 21. haftasında evinde Sassuolo'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.
- Stanislav Lobotka, 7. dakikada attığı golle Napoli'ye galibiyeti getirdi.
- Napoli puanını 43'e çıkarırken, Sassuolo'nun galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Napoli ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 1-0'lık skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golü 7. dakikada Stanislav Lobotka kaydetti.
3 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Ligde 3 maçlık beraberlik serisinina ardından kazanan Napoli, puanını 43'e çıkardı ve lider Inter'i 6 puan geriden takibini sürdürdü.
Üst üste 3. kez yenilen ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sassuolo, 23 puanda kaldı.
NAPOLI, JUVENTUS DEPLASMANINDA
Napoli, gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Sassuolo ise Cremonese'yi ağırlayacak.