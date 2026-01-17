Abone ol: Google News

Napoli, Sassuolo karşısında hata yapmadı

Napoli, Serie A'nın 21. haftasında evinde Sassuolo'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 22:17
Napoli, Sassuolo karşısında hata yapmadı
  • Napoli, Serie A'nın 21. haftasında evinde Sassuolo'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.
  • Stanislav Lobotka, 7. dakikada attığı golle Napoli'ye galibiyeti getirdi.
  • Napoli puanını 43'e çıkarırken, Sassuolo'nun galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Napoli ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 1-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü 7. dakikada Stanislav Lobotka kaydetti.

3 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Ligde 3 maçlık beraberlik serisinina ardından kazanan Napoli, puanını 43'e çıkardı ve lider Inter'i 6 puan geriden takibini sürdürdü.

Üst üste 3. kez yenilen ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sassuolo, 23 puanda kaldı.

NAPOLI, JUVENTUS DEPLASMANINDA

Napoli, gelecek hafta Juventus'a konuk olacak. Sassuolo ise Cremonese'yi ağırlayacak.

Eshspor Haberleri