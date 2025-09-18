Bahçeşehir Koleji'nde yeni sezon medya etkinliği yapıldı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi medya etkinliği gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel, başantrenör Marko Barac, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

"HAZIRLIK DÖNEMİ ÇOK İYİ GEÇİYOR"

Begüm Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonla ilgili düşüncelerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Hazırlık dönemi çok iyi geçiyor. 7 hazırlık maçında da mağlup olmadık. Gloria Cup'ı kazandık. Yeni sezon bizim için hızlı başladı. Nasıl başladıysa öyle gider derler. Umarım bu şekilde devam eder.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KADRO KURDUK"

Yeni transferlere değinen Yücel, şu şekilde konuştu:

Malachi Flynn geldi. Hunter Hale geldi. Çok güçlü bir kadro kurduk. Kulüp tarihinin en güçlü kadrosunu kurduk diyebiliriz. Bu sezon, her zaman olduğumuzdan daha da iddialıyız. Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bu sene Avrupa Kupası'nı kazanmak daha kolay olabilir. Takımların çoğu Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Bu yüzden şansımızın daha fazla olduğuna inanıyorum. Bu şansı değerlendirmek istiyoruz.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN İLK 3-4'TE OLMAK"

Basketbol Süper Ligi'ndeki hedeflerini aktaran Yücel, şu şekilde konuştu:

Hedefimiz her zaman ilk 3-4'te olmak. Bu sene bunu başaracağımıza inanıyorum. Türk oyunculara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz, kadromuzu Türk oyuncularımızın üzerine kurmaya çalışıyoruz. Milli takıma da oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu durumu da sürdürmek istiyoruz.

"BİZİ ÇOK ONURLANDIRDILAR"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansını değerlendiren Yücel, şu şekilde görüş belirtti:

Milli takımımızı tebrik ediyorum. Bizi çok onurlandırdılar. Bizi çok gururlandırdılar. Hepimiz, televizyon başında çok büyük bir heyecanla maçları izledik. İkinci olduk ama önümüzdeki 4 senede ben kupayı getireceğimize inanıyorum.

"FAIR-PLAY RUHUNU GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

Son olarak basketbolseverlere mesaj veren Yücel, şunları dedi: